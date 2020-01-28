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Savcılık yıkılan binalarla ilgili iki ayrı soruşturma başlattı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı depremde yıkılan binalarla ilgili iki ayrı soruşturma başlattı.
|28 Ocak 2020 12:52
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı depremde yıkılan binalarla ilgili iki ayrı soruşturma başlattı.
TRT Haber'in haberine göre, Dilek Apartmanı ve diğer hasar gören binalar için soruşturma başlatıldı.
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