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FETÖ'den yargılanan eski savcı Aksoy'un tutukluluğuna devam

"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası, İstanbul Bölge adliye Mahkemesince bozulan eski savcı İsmail Aksoy'un yeniden yargılanmasına başlandı. Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi
 28 Ocak 2020 13:15
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FETÖ'den yargılanan eski savcı Aksoy'un tutukluluğuna devam

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpas soruşturmalarının ardından örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında 2014 yılında takipsizlik kararını yetkisiz olduğu halde onayladığı iddia edilen eski savcı İsmail Aksoy'un, hakkında verilen hükmün bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Aksoy ile avukatı katıldı.

Duruşmada istinafın bozma kararını okuyan mahkeme heyeti, bozma gerekçesinde bu dosyanın sanık hakkında Elazığ'da açılan başka davayla birleştirilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesinin istendiğini bildirdi.

Duruşmada söz alan sanık Aksoy, bozma kararına uyulmasını isteyerek, hakkında Yargıtay'da olan davanın sonucunun da beklenmesine karar verilmesini talep etti.

Sanık Aksoy, 3 yılı aşkın bir süredir tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da istinafın bozma kararına uyulması gerektiğini belirterek, sanık hakkında Yargıtay'da görülen davanın sonucunun da beklenmesine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tahliye talebinin reddedilmesini istedi.

İstinafın bozma kararına uyulmasına karar veren mahkeme heyeti, Yargıtay'da görülen davanın kararının beklenmesine hükmetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Aksoy hakkında, ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 10,5 yıl hapis cezası verilmişti.

Sanık Aksoy'un fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki savunmaları ile pişmanlık gösterir bir tavır sergilemediği dikkate alarak cezasından bir indirim yapmayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de 17-25 Aralık olaylarından sonra 22 Ocak 2014 tarihinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında yapılan şikayet sonrasında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve FETÖ'den yargılanan Ş.G tarafından takipsizlik kararı verildiği belirtilerek, bu kararın yetkisi olmadığı halde yine meslekten ihraç edilen sanık İsmail Aksoy tarafından UYAP'tan "görüldü" işlemi yapılarak onaylandığı vurgulanmıştı.

İddianamede, sanık Aksoy'un eski savcı Ş.G ile birlikte görevi kötüye kullanarak Fetullah Gülen'i, hakkındaki iddialara ilişkin olarak yargı marifetiyle akladığı anlatılmıştı.

Sanık İsmail Aksoy'un bu kararla FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lehine usulsüz işlemler yaptığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanığın örgütün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olduğu, örgüt adına himmet verdiği, örgütün toplantılarına katıldığı aktarılmıştı.

İddianamede, sanık Aksoy'un Malatya'da özel yetkili cumhuriyet savcısı olarak, Ergenekon soruşturmasına dahil edilen ''Zirve Yayınevi'' davasının soruşturmasını yürüterek ek iddianame düzenlediği belirtilerek, ''Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda ve tam bir itaatle 'yargının kararı' veya 'takdiri' kılıfı altında söz konusu soruşturmanın tüm aşamalarında örgütsel amaç doğrultusunda hareket ettiği, süreçte birçok hukuksuzluğa imza attığı, birçok kişinin mağduriyetine sebebiyet verdiği'' kaydedilmişti.

İdidanamede ayrıca sanık Aksoy'un 2014'teki HSYK seçimlerinde örgüt adayları için çalıştığı belirtilmişti.
Anadolu Ajansı
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