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Kişisel veri ihlallerine 14 milyon lira idari yaptırım uygulandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir: Ocak itibarıyla kuruma toplam bin 483 ihbar ve şikayet, 167 veri ihlal bildirimi ulaştı
 28 Ocak 2020 13:44
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Kişisel veri ihlallerine 14 milyon lira idari yaptırım uygulandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, ocak itibarıyla kuruma toplam bin 483 ihbar ve şikayet, 167 veri ihlali bildirimi ulaştığını, incelemeler sonucunda 14 milyon 100 bin 828 lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Bilir, KVKK Konferans Salonu'nda düzenlen "28 Ocak Veri Koruma Günü" etkinliğinin açılışında konuştu.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesiyle bu alanda yeni dönemin başladığına işaret eden Bilir, "Kişisel verilerin korunması demek, kişinin kendisinin korunması demektir. Kişiye ait her türlü bilgi kişisel veridir." dedi.

Veriye saygının insana saygı anlamına geldiğini ifade eden Bilir, kişisel verilerin korunmasına yönelik risk ve tehditlerin her geçen gün arttığını, bu nedenle sürdürülebilir veri koruma ve uyum politikalarının benimsenmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını söyledi.

KVKK ile ilgili istatistikleri paylaşan Bilir, "Ocak itibarıyla toplam bin 483 ihbar ve şikayet, 167 veri ihlal bildirimi kuruma intikal etmiş, yapılan incelemeler sonucunda 14 milyon 100 bin 828 lira idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca 334 hukuki görüş talebine yanıt verilmiş ve bilgi danışma merkezimiz Alo 198 Veri Koruma Hattı aracılığıyla 100 bin civarında çağrı yanıtlanmıştır." diye konuştu.

Veri koruma kültürünün yaygınlaşması amacıyla çocuk ve gençlere yönelik projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Bilir, "Veri Tayfa Projesi", "Kişisel Verileri Koruma Gönüllüleri Projesi" gibi çalışmaların yanı sıra toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitim seminerleri, konferanslar ve farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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