Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı
Herkesi üzüntüye boğan Elazığ'daki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'de depremzedeler için açılan yardım kampanyasına anlamlı bir destekte bulundu.
|28 Ocak 2020 13:46
|Yazdır
Türkiye genelinde büyük yardım kampanyaları başlatılırken, ünlü isimler de deprem bölgesine yardım gönderiyor.
Salt bae hareketiyle tüm dünyada tanınan işletmeci Nusret Gökçe de, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için elini taşın altına koydu.
Ünlü işletmeci, Elazığ için toplanan yardımın miktarını açıkladı.
Bir milyon TL'den fazla yardım toplandığını belirten Nusret, yayınladığı bu kareye de, "Allahım sana çok şükür" notunu düştü.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Nusret, dükkanlarının gelirini Elazığ'a bağışlayacak
27 Ocak 2020 20:15
|Tarkan AFAD'a ne kadar bağışta bulundu?
26 Ocak 2020 20:03
|Çiçero'da rol alan Erdal Beşikçioğlu, icra davası başlattı
26 Ocak 2020 19:41
|Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi, canlı yayında yardım kampanyası yapacak
26 Ocak 2020 10:17
|Yusuf Güney esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecek
25 Ocak 2020 18:07
|Demet Akalın, Elazığ'a mont ve bot yardımında bulundu
25 Ocak 2020 17:33
|Masterchef Güzide lüks villasını sattı!
22 Ocak 2020 21:18
|Ersan Şen konuşurken moderatör panik oldu
21 Ocak 2020 21:22
|'Babil dizisine soruşturma' iddiasına yapımcı firmadan yanıt
21 Ocak 2020 20:11
|'Show TV boykot' tepkisi sonrası Ece Üner özür diledi
21 Ocak 2020 20:06