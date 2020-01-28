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Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı

Herkesi üzüntüye boğan Elazığ'daki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe'de depremzedeler için açılan yardım kampanyasına anlamlı bir destekte bulundu.
 28 Ocak 2020 13:46
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Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı

Türkiye genelinde büyük yardım kampanyaları başlatılırken, ünlü isimler de deprem bölgesine yardım gönderiyor.

Salt bae hareketiyle tüm dünyada tanınan işletmeci Nusret Gökçe de, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için elini taşın altına koydu.

Ünlü işletmeci, Elazığ için toplanan yardımın miktarını açıkladı.

Bir milyon TL'den fazla yardım toplandığını belirten Nusret, yayınladığı bu kareye de, "Allahım sana çok şükür" notunu düştü.
Memurlar.Net
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