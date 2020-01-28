Elazığ'da 3 bin 850 konutun yapım süreci başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sivrice'deki depremin ardından bölgede ilk etapta 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattıklarını belirterek, inşa edilecek tüm konutların teslimatının yıl sonuna kadar yapılacağını bildirdi.

Bakan Kurum, İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşık 1000 kişilik hasar tespit ekibiyle sahada olduklarını belirten Kurum, bu çalışmaların titizlikle sürdüğünü söyledi.

Bugün itibarıyla Elazığ merkez ile Sivrice ve Maden ilçelerinde 58 yıkık, 428 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı, Malatya'nın Battalgazi, Kale, Doğanyol, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerinde ise 315 yıkık, 2 bin 424 ağır hasarlı, 20 acil yıkılacak yapının bulunduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde daha önce de açıkladığımız gibi ülkemizin üç boyutlu haritasını çıkarttık. Yapmış olduğumuz hasar tespitlerini de haritaya detaylı bir şekilde işliyoruz. Bu envanter sayesinde hem arama-kurtarma faaliyetlerimizi hem de dönüştürmemiz gereken alanlarımıza ilişkin sürecimizi de yönetmeye çalışıyoruz. Dün itibarıyla yıkım çalışmalarına başladık. İçinden eşya alabileceklerimiz var, eşya alamayacaklarımız var. Bakanlığımıza bağlı uzman ekibimiz, yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Sürsürü Mahallesi'nde 10 binada inceleme yaptık. Mevcutta Dilek ve Petek sitelerinin olduğu alanda 205 dairemiz mevcut. Hem yıkılan binamız hem de etrafındaki binalara baktığımızda diğer binaların da ağır hasarlı olduğu görüldü. Orta hasarlı binalar da var. Riskli alan kapsamına alıyoruz. Riskli alan kapsamında yeni yapacağımız projelerimizi arkadaşlarımız çalıştılar. 10 bin 242 metrekare alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız. Mustafa Paşa Mahallesi'nde de irtibat ofisimiz var. Vatandaşlarımız buradan bilgi alabilirler."

- "Konutlar zemin artı iki ve zemin artı üç katı geçmeyecek"

Bakan Kurum, Elazığ'da ellerinde 400 adet hazır konutun bulunduğunu, bu konutların evleri yıkılan veya yanan vatandaşlara tahsis edeceklerini belirterek şu bilgileri verdi:

"Mustafa Paşa Mahallesi'nde çalışmalarımızı başlattık. Bu alanda 86 binamız var. Hasar tespit çalışmaları ve binaların risk durumları en geç iki gün içerisinde tamamlanacak. Burada toplam 19 bin metrekare alanda 300 konut projelendiriyoruz. Zemin artı beşi katı geçmeyecek şekilde proje şekillenecek. Yemişlik'te toplamda toplamda 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Burada ilk etapta 2 bin konut yapacağımızı ifade etmiştik. Bu sayıyı hasar tespit durumuna göre artıracağız. Burada toplamda 10 bin konut yapabileceğimiz önemli bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Bu konutlar zemin artı iki ve zemin artı üç katı geçmeyecek."

Sivrice'de konteyner kent kurulduğunu ve kalıcı konutlarla ilgili yer çalışmasının yapıldığını vurgulayan Kurum, "Kalıcı konutlar için Sivrice'de 60 bin metrekarelik alanda zemin artı iki olacak şekilde Hazar Gölü'ne nazır konutları inşa edeceğiz. Burada toplamda 350 konutluk projemizi yapıyor olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden etkilenen köylerde Tarımköy Uygulaması'nın hayata geçirilmesi talimatını verdiğini anlatan Kurum, şunları söyledi:

"Bu çerçevede Elazığ'ın köylerinde 1000 adet Tarımköy Uygulaması yapacağız. Su basmanına kadar betonarme üzerine de çelik konstrüksiyon yapılar olacak. Bunu köylerimizdeki hasar durumuna göre 20'şer 30'arlı gerçekleştireceğiz. Bunların yanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek ahırları da projelendireceğiz."

Deprem bölgesinde konut inşasına hızla başlayacaklarını ifade eden Kurum, "Mustafa Paşa'da 300 konut, Sürsürü'de 200 konut, Sivrice'de 350 konut, Yemişli'de 2 bin konut, köylerde de bin konut olmak üzere toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık. Şubat sonu mart ayı başı gibi inşaatların ihalelerini de yapıp, yıl sonuna kadar inşaatları bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Malatya'daki hasar tespit çalışmalarının ardından bu ildeki projelerin başlangıcını da bugün itibarıyla vermiş olacağız." diye konuştu.

- "Kentsel dönüşüm için hiçbir engelimiz yok"

Bakan Kurum, "Van depreminden sonra evleri ağır hasarlı aileler kentsel dönüşüm için başvurularını yapmışlar ancak geçen sürede herhangi bir yanıt alamamışlar. Bölgede kentsel dönüşüme engel olan nedir?" sorusu üzerine, kentsel dönüşüme engel olan bir şeyin bulunmadığını dile getirdi.

Valiliklere gönderdikleri genelge kapsamında sadece Van, Elazığ, Diyarbakır'da değil, 81 ilde 82 milyon vatandaşı ilgilendiren kentsel dönüşüm konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Kurum, can ve mal riski oluşturan yerleri dönüştürmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Kurum, bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü yaptıklarının altını çizerek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle 850 bin bağımsız bölüm ürettiklerini bildirdi.

Yapı denetim düzenlemeleri ve deprem yönetmelikleriyle acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutla ilgili hedefleri ortaya koyduklarını anımsatan Kurum, geçen yıl itibarıyla 65 bin konutun dönüşümünü başlattıklarını, bunların 25 bininin İstanbul'da bulunduğunu aktardı.

Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm konusunda çalışmaların devam ettiğini, Esenler'de 60 bin konutluk yeni rezerv alanı ürettiklerini, Kanal İstanbul güzergahındaki rezerv alanında vatandaşları güvenli, sağlam konutlara taşıyacaklarını kaydederek, "Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresinde, 82 milyon vatandaşımızı ilgilendiren kentsel dönüşüm projelerini sürdürüyoruz, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Buna hiçbir engel yoktur." ifadesini kullandı.