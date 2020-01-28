Okul müdürü, ayaklı kan bankası çıktı
|28 Ocak 2020 18:50
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kan bağış kampanyası ilgi gördü. Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyasına katılan Sekiz Eylül İlkokulu Müdürü Ali Bayraktar da 21. kez kan vermenin gururunu yaşadı. Herkesi kan vermeye çağıran Bayraktar, kan vermenin sıhhat kazandırdığını söyledi.
Balıkesir Kızılay Kan Merkezi'nin Burhaniye'de iki haftada bir düzenlediği kan bağışı kampanyası ilgi görüyor. Her defasında 70-80 ünite kan bağışı olduğunu anlatan yetkililer, Burhaniyelilere teşekkür etti. Bu güne kadar 20 defa kan veren Sekiz Eylül İlkokulu Müdürü Ali Bayraktar da, 21'nci defa kan vermek için sıraya girdi. İlk kan bağışını askerlikte yaptığını anlatan 49 yaşındaki Bayraktar, " Kan vermeyi alışkanlık haline getirdim. Yılda 4 kez vermeye gayret gösteriyorum. Bu güne kadar Kızılay'a 20 defa kan verdim. Bronz madalya verdiler. Allah, kısmet ederse gümüş ve altın madalyada almak istiyorum. Kan vermek bana sıhhat veriyor. Sağlıklı iken kan verelim. Bir gün bize de lazım olabilir. Sağlıklı olanları kan vermeye davet ediyorum" dedi.
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