Kobe Bryant'ın helikopter kazası 2016'da çizgi filme konu oldu
Kehanet gibi sahne: 2016'da bir dizide Kobe Bryant helikopter kazası geçiriyordu
|28 Ocak 2020 14:28
|Yazdır
Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi tüm dünyayı yasa boğdu.
Ünlü basketbolcunun Los Angeles trafiğinden kurtulmak için uzun yıllardır helikopter kullandığı biliniyordu.
Bryant'ın maçlara ve antrenmanlara gitmek için kullandığı özel helikopteri uçan bir limuzin olarak tanınıyordu. Kobe Bryant'ın maçlara helikopterle gitmesi 2016 yılında yayınlanan bir çizgi filmde de espri konusu olmuştu.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Baştayyareci'nin kaleminden ilk yerli uçağın hikayesi
28 Ocak 2020 21:57
|Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu
28 Ocak 2020 21:52
|Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare!
28 Ocak 2020 21:36
|Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti
28 Ocak 2020 21:12
|Yanan otomobili otobüs şoförü böyle söndürdü
28 Ocak 2020 21:03
|Depremden etkilenen aile traktör römorkunda kalıyor
28 Ocak 2020 20:41
|Uzmanından deprem sonrası yapılacak ilk yardım bilgisi
28 Ocak 2020 20:37
|Belediye'yi arayanlar ilginç ihbarlarda bulunuyor
28 Ocak 2020 20:09
|Kabe'de depremzedeler için dualar edildi
28 Ocak 2020 19:51
|Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı
28 Ocak 2020 19:27