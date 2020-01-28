MEB'den 'Delphi' eğitimleri ile ilgili iddialara yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilgi ve Teknoloji Grubu'yla iş birliği içerisinde meslek lisesi öğrencilerine yönelik yazılım geliştirme programı Embarcadero Delphi eğitimleriyle ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilgi ve Teknoloji Grubu'yla iş birliğinde meslek lisesi öğrencilerine yazılım geliştirme programı eğitimi verilmesiyle ilgili medyaya yansıyan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İmzalanan iş birliği protokolü ile yazılım geliştirme programı Embarcadero Delphi'nin, Bakanlığa bağlı bin 600'den fazla mesleki ve teknik okuldaki bir milyon öğrenciye ücretsiz erişiminin sağlanacağı konuyla ilgili bazı basın kaynaklarında, Embarcadero Delphi'nin artık kullanılmadığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde söz konusu yazılım geliştirme programı meslek liselerimize hibe yoluyla ücretsiz olarak verilmekte olup ilgili eğitim programı okullarımızın talepleri doğrultusunda öğrencilerimize sunulacaktır. Ayrıca haberlerde oluşturulmak istenilen algının aksine diğer tüm yazılım geliştirme programlarının eğitimleri de talebe bağlı olarak aynı süreçte devam etmektedir. Düzenlenecek eğitimlerle kursiyerlere; yüz tanıma uygulamaları geliştirme, kombi, klima vb. cihazları kontrol etme, veri tabanı yönetimi, Android SDK (yazılım geliştirme kiti) ayarlarını yaparak görsel programlama dilini (Delphi) Android işletim sistemi ile haberleştirme, mobil ara yüz oluşturma, bulut ortamından veri toplama uygulamaları geliştirme, görsel programlama ile PLC kontrol etme gibi alan yeterlilikleri kazandırılacaktır."