Bakan Koca, enkazdan çıkarılan Yamış ile onu çıkaran Emine Kuştepe'yi buluşturdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde enkaz altından çıkarılışı sırasında sedyenin taşınmasına yardım ettiği Fatma Yamış'ı, UMKE görevlisi Emine Kuştepe ile ziyaret etti.

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde Mustafapaşa Mahallesi'ndeki çöken binanın enkazından sağ kurtulanlardan biri de Azize Çelik'in komşusu Fatma Yamış oldu.

UMKE görevlisi Emine Kuştepe'nin Azize Çelik'e telefondaki önerileri, enkaz altındaki Fatma Yamış'ı da hayata bağladı. Enkaz altından çıkarılışı sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da başında yer aldığı, sedyenin taşınmasına yardım ettiği ve elini tuttuğu Fatma Yamış, tedavi gördüğü hastanede, sesiyle onu hayata bağlayan Emine Kuştepe'yi görme isteğini dile getirdi. Fatma Yamış'ın bu isteğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerine getirdi.

Bakan Koca, Elazığ Fethi Sekin Hastanesinde tedavi gören Fatma Yamış'ı ziyarete UMKE görevlisi Emine Kuştepe ile gitti. Emine Kuştepe'yi karşısında gören Fatma Yamış, çok mutlu olduğunu vurgulayarak, Koca'ya teşekkür etti.

UMKE görevlisi Emine Kuştepe, Yamış'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da enkazdan çıkarıldığı sırada taşınmasına yardım ettiğini anlattı. Azize'yle telefon konuşmasının, enkazdan kurtarılmalarının yolunu açtığını anlatan Kuştepe, "Sizi sesli tutmak zorundaydım." dedi.

Fatma Yamış da enkaz altında yaşananları, "Azize bize sürekli 'Uyumayın, yatmayın, burnunuzdan nefes alın' diyordu. Ağzım toprakla dolmuştu, konuşamıyordum, su istiyordum." şeklinde anlattı.

- "Tüm dünyaya yardımlaşmayı, sevgiyi hatırlatan bir andı"

Sağlık Bakanı Kocada "Emine, sevginin, merhametin, yardımlaşmanın bu dönemde sembolü oldu. Bütün çalışanların, özellikle sağlık personelinin ve orada yardıma koşan herkesin bu duygularla hareket ettiğine bizzat şahidiz. Bütün dünyaya merhameti, yardımlaşmayı, sevgiyi hatırlatan bir an oldu. Rabb'im milletimize bu tür acıları bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Emine Kuştepe de "Siz ne zaman isterseniz biz hep varız. Ben tek değilim. 12 bin kişiyiz biz. Siz enkaz altındayken yukarıda artçılar devam ediyordu. Yıkılma tehlikesi vardı. Sayın Bakanımız da oradaydı. Bizzat omurga tahtasını tuttu. Kendi canımızı düşünmeden yerde atan kalbi düşündük." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, daha sonra hastanede tedavisi devam eden Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik ve oğlu Muhammed Çelik ile diğer yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı, onlarla sohbet etti.

- Enkaz altında yaşadıklarını anlattı

Koca'nın ziyareti sırasında, Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik, enkaz altında yaşadıklarını anlattı.

Sürekli uyanık kalmaya çalıştıklarını ifade eden Cengiz Çelik, "Yukarıda kurtarma çalışmalarının sesini duyuyorduk. Moloz sesleri geliyordu sürekli. Onları duydukça bize ulaşacaklarını düşündük. Sesler kesilince umudumuzu kaybediyorduk ama ses gelmeye devam edince 'Şimdi bize ulaşacaklar' dedik ve çok uzun sürmedi." dedi.