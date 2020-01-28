İHH depremden etkilenen Süryani Kilisesine yardım yaptı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen depremde, 35'i Elazığ'da, dördü Malatya'da olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 kişi de yaralandı.

Derinliği 6,75 kilometre olan depremin ardından yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 45 kişi enkazdan sağ çıkarıldı. Depremden sonraki üç gün içerisinde 948 artçı deprem yaşandı. Bu depremlerin en büyüğü 5,4 olarak ölçülürken, 4 üzerindeki artçı sarsıntıların toplam sayısı da 21 oldu.

SÜRYANİ KİLİSESİNE YARDIM

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Elazığ'daki depremde hasar gören Süryani Kadim Kilisesi'ne, çadır, gıda, elektrikli soba ve battaniye yardımında bulundu. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından bölgeye ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri, depremin dördüncü gününde de vatandaşları yalnız bırakmadı.

Arama kurtarma faaliyetlerine destek veren 314 kişi ve 1 bir arama kurtarma köpeğinden oluşan ekipler, yaraların sarılması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İHH, AFAD'ın koordinasyonuyla depremde ağır hasar alan 200 yıllık Süryani Kadim Kilisesi'ne çadır, gıda, elektrikli ısıtıcı ile battaniye ulaştırdı ve kilisenin bahçesine çadır kurdu.

BÜTÜN TÜRKİYE'YE DUA EDİYORUZ"

Açıklamada İHH ekibiyle konuşmasına yer verilen Süryani Kadim Kilisesi Ruhani Rahibi Muşe Dağ, depremi, kilisede oturdukları esnada hissettiklerini kaydetti.

Kilisede derin çatlaklar oluştuğunu aktaran Dağ, "Korktuk, üzüldük evleri yıkılan insanlara. Bu zamana kadar böyle deprem olmamıştı. Cemaatimiz 2 aile, küçük. O yüzden ihtiyaçlarımızı karşılayamadık. Biz talep ettik, çevremizdeki arkadaşlarımıza söyledik. Sizlere ulaşmışlar ve siz de bize olumlu dönüş yaptınız. Çadıra, battaniyeye, ısıtıcıya, yiyecek ve yardım malzemelerine ihtiyacımız vardı. Pek bir şeyimiz yok, idare etmeye çalışıyoruz. Bize ulaşan ilk sizler oldunuz. Türkiye'den yardım gönderenlere ve bu yardımı bize ulaştıranlara teşekkür ederiz. Biz bütün Türkiye'ye dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.