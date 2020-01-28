Rekabet Kurulu'ndan 5 sigorta şirketine para cezası
|28 Ocak 2020 15:43
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Risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil olmak üzere) ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 23.01.2020 tarihinde Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda Allianz Sigorta A.Ş., Dubai Starr Sigorta A.Ş., Ergo Sigorta A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş. ve Sompo Japan Sigorta A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine Aksigorta A.Ş., Axa Sigorta A.Ş. ve Zurich Sigorta A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.
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