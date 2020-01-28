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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı
 28 Ocak 2020 15:50
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Türkiye'de 2019 yılında en yüksek ikinci ihracatı yapan Kocaeli'nin ekonomiye katkısı" konusunda yaptığı gündem dışı konuşmasında, Elazığ ve çevre illerde yaşanan depremlerde vatandaşların yaralarının sarılması için devletin bütün kurumlarıyla beraber vakit kaybetmeden çalışmalara başladığını, bakanların da bu çalışmaları yerinde denetleyerek destek olduğunu söyledi.

Şeker, kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin depremzedelere yardımlarını esirgemediğini, vatandaşların deprem sonrasında birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini dile getirdi.

Kocaeli'nin 1999'daki depremin ardından kısa sürede toparlandığını ve ülke için üretmeye başladığını ifade eden Şeker, 14 organize sanayi bölgesi, 54 teknopark ve 2 serbest bölgenin bulunduğu Kocaeli'nin, İstanbul'dan sonra en çok ihracat yapan ikinci il olduğunu kaydetti.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Elazığ ve Malatya'daki depreme ilişkin yaptığı konuşmada, depremin ardından ülkenin dört bir yanından kurumların, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının bölgeye aktığını, vatandaşların bir nebze olsun gözyaşlarını, acılarını hafifletmeye çalıştığını söyledi.

Deprem vergisinin amacına uygun kullanılmasının kaçınılmaz olduğunun bu depremlerde görüldüğünü söyleyen Durmaz, "Deprem vergisi adı altında toplanan paraları, fay hattında bulunan kentleri sağlıklı hale getirmek için harcarsak, bu ülkede depremleri bir yurttaşımızın canı yanmadan karşılarız." dedi.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de "sağlıkta şiddet" konusundaki gündem dışı konuşma yaptı.

Genel Kurulda yerlerinden söz alan milletvekilleri, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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