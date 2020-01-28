Bursa'da adli görüşme odaları hizmete girdi
|28 Ocak 2020 15:54
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Bursa İnegöl Adalet Sarayında, suç mağduru kadınlar ile çocukların, cumhuriyet savcısı ve hakimler olmadan uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odaları hizmete girdi.
Bursa'daki ilk uygulama alınan adli görüşme odaları İnegöl Adliye Sarayında hizmete girdi. Adli görüşme odaları; suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan sağlayacak. Adli görüşme odalarının görüşme yapılacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere bekleme, görüşme ve gözlem odası şeklinde üç odadan oluşturulduğunu ifade eden İnegöl Adliyesinde görevli Aile Mahkemesi Uzmanı Burcu Yazğan, "Bekleme odası, mağdurların kaygı düzeylerini azaltmak amacı ile tanzim edilmiş ve özel ortamlardır. Burada ifade süreci öncesinde rahatlama imkanı bulmaktadırlar. Görüşme odası, yüksek çözünürlüklü kameralar ile donatılmış, ortam dinleme cihazı ile duruşmaya veya yandaki gözlem odasına ses ve görüntü sisteminin aktarıldığı oda olup, bu odalarda esaslı ifade öncesinde mağdur ile uzman psikolog, pedagog veya sosyal çalışmacılar tarafından kendileri ifadeye hazırlanmakta ve uzmanlar aracılığı ile ifadeleri alınmaktadır. Böylece duruşma stresinden uzak, faille yüz yüze gelmeden ifadelerini verebilmektedirler" dedi.
Cinsel suçlar başta olmak üzere özellikle hassas soruşturma ve kovuşturmalarda bu odaların kullanılması ile birlikte, adli süreçlerde mağdurların tekrar mağdur olmalarının da önüne geçilmiş olunacak. Artık kırılgan suç mağdurları yaşadıklarını duruşma ortamında, sanık ve diğer kişilerin huzurunda anlatmak durumunda kalmamakta ve kaygılanmadan online duruşma erişimi ile beyanlarını verebilecek.
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