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İsrail gazetesi Hakan Fidan'ı hedef gösterdi

İSRAİL'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesi iyice çirkinleşti. Gazete 'şimdi Kasım Süleymani, yerin üç arşın altında yattığına göre, onun ikizi olan Hakan Fidan'ın komplolarına odaklanma zamanı geldi' diyerek Hakan Fidan'ı hedef gösterdi
 28 Ocak 2020 16:00
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İsrail gazetesi Hakan Fidan'ı hedef gösterdi

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösteren bir makale yayınladı.

Aşırı sağ eğilimli gazetede Pazit Rabin imzasıyla çıkan "Sultan ve Süleymani" başlıklı yazıda, Fidan hakkında asılsız iddialarda bulunuldu.

Süleymani ve Fidan'ı birbirlerine benzettiler

Bu ay başında Irak'ta düzenlenen ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Fidan'ın "birbirine çok benzediği ve her ikisinin de Irak ile Suriye'de ülkeleri adına vekalet savaşları yürüttüğü" öne sürüldü.

Fidan'ın komplolarına odaklanma zamanı geldi

Yazıda, "Şimdi Kasım Süleymani, yerin üç arşın altında yattığına göre, onun ikizi olan Türk İstihbarat Servisi (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın komplolarına odaklanma zamanı geldi." şeklinde skandal ifadelere yer verildi.
Anadolu Ajansı
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