Manisa'da artçılar devam ediyor
Manisa'da artçılar devam ediyor
|28 Ocak 2020 16:07
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Bugün saat 14.26'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde depremin ardından bir saat içinde en büyüğü 3.8 olmak üzere 26 artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem İzmir, Balıkesir gibi komşu illerin yanı sıra İstanbul'dan da hissedildi.Valilikten depremde yaralanma ve hasar yok açıklaması Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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