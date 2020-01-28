MİT'e internet üzerinden üç yabancı dilde ihbar geliyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına 2019'da internet üzerinden 836 İngilizce, 728 Almanca, 463 Arapca ihbar ulaştı. Bunların büyük bölümünü Fetullahçı Terör Örgütü (FETO), DEAS ve PKK/YPG ile ilgili ihbarlar oluşturdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2019'da MİT Başkanlığının internet sitesi www.mit.gov.tr'yi ziyaret edenlerin sayısı 1 milyonu gecti.

İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Arapça dil seçenekleri bulunan MİT'in internet sitesini İngilizce dil seçeceği ile ziyaret edenlerin sayısı 2 bin 286 olurken, bin 472 kişi Arapca, bin 20 kişi Rusca dil seçeneği ile siteyi ziyaret etti.

Internet sitesinde "Nasıl Yardım Edebilirsin" bolumu uzerinden MIT'e yollanan mesajların sayısı 40 bin 717 oldu. Gelen mesajlar titizlikle incelendi, suzuldu ve elendi. Ihbar olarak kabul edilen 22 bin 112 mesaj, bolumlere ayrılarak ilgili birimlere dağıtıldı. Basta FETO, PKK ve DEAS olmak uzere teror orgutleriyle ilgili yapılan ihbarlardan yaklasık 3 bini ilgili makamlarla paylasıldı.

Paylasılan ihbarlar, MIT ve kolluk gucleri tarafından operasyona donusturuldu. Operasyona donusturulen ihbar sayısında bir onceki yıla gore dusus goruldu. Bunun, yapılan basarılı operasyonlar sonucu bu orgutlerin gucunun zayıflamasından kaynaklandığı belirtildi.

MİT Başkanlığında 2019 yılında gelen ihbarların bir kısmı yabancı dillerde yapıldı. MIT'e en cok ihbar yapılan yabancı dil 836 ile Ingilizce olurken, Almanca ihbarların sayısı 728, Arapca ihbarların sayısı ise 463 oldu.

MİT'e çeşitli dillerde gelen ihbarların büyük bölümünü, terör örgütleri FETO, DEAS ve PKK/YPG ile ilgili bildirimler oluşturdu.

- Asılsız ihbarlar azalıyor

MİT, nitelikli ihbarların sayısını artırmak icin gecen yıl 12 Aralık'ta internet sitesine "Asılsız beyanda bulunulması yasal tahkikata neden olacaktır." ifadesini eklendi. Bu adımla asılsız ihbarların sayısında dusus goruldu.

- MİT'te kariyer hedefi

Teşkilata 2019 yılında çok sayıda iş başvurusu da yapıldı. Değerlendirilen verilere göre genclerin kariyer hedefleri arasında Milli Istihbarat Teskilatında calısmak on sıralarda yer alıyor.

MİT'in internet sitesine girenler en cok "MIT Kariyer" sayfasını ziyaret ederken burada yer alan Istihbarat Uzmanı, Arapca Dil Uzmanı ve Bilim ve Teknoloji Uzmanı bolumleri de çok sayıda ziyaretçi tarafından detaylı olarak inceledi.

Kendilerine uygun alanlarda Milli Istihbarat Teskilatı bunyesinde görev almak isteyen çok sayıda kişi, kariyer sayfasına oz gecmislerini bıraktı.

2019'da "MIT Kariyer" bolumune 6 bin 428 ozgecmis bırakılırken, MIT'e is basvurusunda bulunanların yas ortalamasının 20-30 arasında oldugu goruldü.

MIT'in internet sitesinde kariyer sayfasından sonra en cok ziyaret edilen bolum "e-muze" oldu. 90 nesnenin fotograflarının ve hikayelerinin sergilendigi e-muze'yi bir yılda 25 binden fazla kisi ziyaret etti.