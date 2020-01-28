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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
 28 Ocak 2020 16:31
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Halil İbrahim Köksal katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını savunarak beraat istedi.

Duruşma savcısı, sanığın iki ayrı cep telefonunda ByLock programını ve "Kenan" kod adını kullandığını ve örgüt evlerinde kaldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Köksal'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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