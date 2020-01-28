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Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme komisyonda

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger: İstihdam süreci devam eden 8 bin 242 çarşı ve mahalle bekçisinin 2020 yılı içinde atamalarının yapılması bekleniyor
 28 Ocak 2020 17:04
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Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme komisyonda

TBMM İçişleri Komisyonunda, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri de içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

İçişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, çarşı ve mahalle bekçilerinin, asayişin sağlanmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Dülger, çarşı ve mahalle bekçisi sayısının 1995 yılı öncesinde 19 bine kadar ulaşmışken 2015'te bu sayının 3 bin 520'ye düştüğünü, halen 1995 öncesinde göreve başlayan ve aktif olarak görev yapan 1658 çarşı ve mahalle bekçisi bulunduğunu bildirdi.

Artan ihtiyacı karşılamak için 1995'ten bu yana ilk kez 21 yıl sonra 2016'da 6, 2018'de 20, 2019 Mart ayı itibarıyla 81 ilde çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapıldığını ve bu mekanizmanın yeniden aktif hale getirildiğini söyleyen Dülger, "Bugün itibarıyla 70'i kadın olmak üzere 21 bin 318 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapmaktadır. İstihdam süreci devam eden 8 bin 242 çarşı ve mahalle bekçisinin 2020 yılı içinde atamalarının yapılması beklenmektedir." dedi.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin 2018 Eylül ayından bugüne kadar yürüttüğü faaliyetleri paylaşan Dülger, bu kapsamda 31 bin 207 kişinin sorgulandığını, 127 bin 911 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 3 bin 643 hırsızlık olayına müdahalede edildiğini belirtti.

Çalışmalar kapsamında 1032 kayıp çocuğun bulunarak ailelerine teslim edildiği bilgisini aktaran Dülger, "18 yaş üstü 3 bin 154 kayıp şahıs bulundu ve aileleriyle buluşturuldu. 58 bin 168 aranan şahıs hakkında işlem yapıldı. 237,5 kilogram kokain, eroin, esrar, bonzai ile 28 bin 679 uyuşturucu hap ele geçirildi. 20 uzun namlulu silah, bin 999 tabanca, 761 av tüfeği, 5 el yapımı patlayıcı, 6 el bombası, 21 bin 223 mermi, 3 bin 17 kuru sıkı tabanca, 3 bin 240 tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi." diye konuştu.

Dülger, ihtiyaçları karşılayamaz halen gelen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun, özlük, mali ve disiplin işlemleri yönünden de uygulamada kullanılmayan hükümleri ihtiva etmesinin karışıklığa neden olduğunu belirtti.

Komisyonda teklifle ilgili görüşmeler sürüyor.

Anadolu Ajansı
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