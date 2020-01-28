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Sözlü sınavda kayıt alınmadı diye dava açılmıştı. İşte Danıştay'ın kararı

Danıştay 2. Dairesi, Yazı İşleri Müdürlüğü sözlü sınavında başarısız sayılan bir personelin açtığı davada, davacı kişinin "sözlü sınavda yargısal denetimi yapmaya yönelik bir kayıt tutulmadı" iddiasını görmedi.
 28 Ocak 2020 17:33
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Sözlü sınavda kayıt alınmadı diye dava açılmıştı. İşte Danıştay'ın kararı

Adalet Bakanlığının 2015 yılında yaptığı Yazı İşleri Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavında, sözlü sınavdan düşük not verilen bir personel, hem bazı yönetmelik hükümlerinin de sözlü sınavdan başarısız sayılma işleminin iptali için dava açmıştı.

Dosyayı inceleyen Danıştay 2. Dairesi 3,5 yıl sonra "yargısal denetimi yapmaya yönelik olarak sözlü sınavda kayıt tutulmadı" hususunu incelemeden, sadece her adaya sorulan sorunun ve komisyon üyelerinin verdiği notların kağıt üstünde kayda geçirilmesinin yeterli olduğuna kanaat getirmiştir.

Bir sözlü sınavda, sorulan soruların ve cevapların sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınması sağlanmadığı sürece, yargısal denetimi yapmak mümkün olabilir mi? Danıştay'ın artık bu konudaki içtihadını değiştirmesi gerekmektedir. Danıştay, cesur olup eğer sesli ve görüntülü kayıt yapılmadığı için işlemleri iptal ederse, idareler de sesli ve görüntülü kayıt almaya başlayacak bu ise torpilli işlemleri bitirecektir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

Memurlar.Net - Özel

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