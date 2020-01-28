Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle
|28 Ocak 2020 17:24
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9500
|5,9510
|5,9480
|5,9490
|Avro
|6,5620
|6,5630
|6,5480
|6,5490
|Sterlin
|7,4440
|7,7830
|7,7130
|7,7520
|İsviçre Frangı
|6,1210
|6.1520
|6,0960
|6,1270
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9150
|5,9750
|5,9150
|5,9750
|Avro
|6,5150
|6,5850
|6,5050
|6,5750
|Sterlin
|7,6960
|7,8470
|7,6570
|7,8070
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