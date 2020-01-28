Erdoğan'dan, ABD Başkanı Trump'la görüşme açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de mevkidaşı Sall ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Hedefimiz ülkelerimiz arasında 1 milyar dolar hedef ulaşmaktır. Bunu da en kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum. "Yükselen Senegal Kalkınma Planı" diğer bölge ülkelerine de örnektir.

Türkiye'nin potansiyelini Senegal'de tanıtmak ne kadar önemliyse Senegal'i de Türkiye'de tanıtmak aynı şekilde önemlidir.

Senegal FETÖ ile mücadelemizde bize hak veren bir ülke.

Kadim medeniyetlerin temsilcileri olan Türkiye ile Senegal arasında köklü tarihi ve bağlantılar kuruluyor.

İmzaladığımız anlaşmalarla farklı bir iş birliği modelinin mümkün olduğunu gösteriyoruz.

Az önce sayın başkanın vermiş olduğu müjde çok çok önemli. Demir çelikte çok ciddi bir yatırımın yine burada Tosyalı Holding tarafından yapılacak olması önemli.

Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak.

Gerek Batı Afrika ile gerekse tüm kıtayla bağlarımızın derinleşmesine Senegal'in bize destek vereceğine inanıyorum. İşbirliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

SORU-CEVAP

(ABD Başkanı Trump ile görüşme)

Elazığ depremi ile ilgili nezaket görüşmesi yaptık. Libya ve İdlib'i de görüştük. Enkazlar kaldırılıyor. Süratle yapacağımız inşaatların planlaması yapıldı.

Hafter'in çözüm gibi bir derdi yok. Libya halkı kendi kaderini belirlemeli.

(İdlib'de son durum)

İdlib çok çok farklı. Bizim sınırımıza doğru hareketlenme söz konusu. Bütün oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de briket süratle yapılıyor, tedbirlerimizi alıyoruz. Göçmenleri briket barınma yerlerine yerleştireceğiz. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz.

(Libya'da ateşkes çabaları)

Hafter'in işi çözmek gibi bir derdi yok. Zamanında Kaddafi'ye de ihanet etmişti. Hafter lejyonerdir, maaşlı bir askerdir. Hafter'e desteği Abu Dabi yönetimi ve Mısır sağlıyor.