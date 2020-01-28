MSB: İdlib'de gözlem noktalarına yönelik girişimlere karşılık verilecek
|28 Ocak 2020 17:34
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de görev yapan gözlem ve kontrol noktalarının güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime tereddütsüz karşılık verileceği bildirildi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, rejimin, 12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen İdlib'de havadan ve karadan saldırılarla masum sivilleri katletmeye, yüz binlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, "Astana ve Soçi mutabakatları kapsamında görev yapan gözlem ve kontrol noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Rejimin İdlib'deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır. Bölgedeki Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir.https://t.co/Xhp794pZJc pic.twitter.com/FQG9PIhqV9T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 28, 2020
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