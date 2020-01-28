CHP'li vekilin yerli oto paylaşımına tepki!
|28 Ocak 2020 17:32
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TOGG CEO'SUNUN AÇIKLAMALARI
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobile dair yeni açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların bir kısmı şu şekildedir:
"- Aracın elektrikli motoru için Bosch ile görüşüyoruz.
- Aracın bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile gizlilik sözleşmesi imzaladık"
CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GÜRSEL TEKİN'İN YAPTIĞI PAYLAŞIM
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu açıklamayla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:
"Aracın
Elektrikli motoru: Alman Bosch
Bataryası: Çinli
Araç entegrasyonu: Alman EDAG
Şasi sistemi: İngiliz Myra
Tasarım: İtalyan
Otomobil yerli.
Temel fıkrası gibi AKP mucizesi."
CHP'Lİ VEKİLE VERİLEN CEVAPLAR
Yerli otoya dair paylaşımlarıyla bilinen, otomotiv alanında çalışan sanayici Baran
Küçük bu açıklamaya tepki gösterdi. Baran Küçük, Peugeot'tan Audi'ye, Ferrari'den
Volvo'ya bir çok markanın şanzıman, airbag, sekman, yağ pompalarının farklı
ülkelerde üretildiğine dikkat çekti.
İşte Baran Küçük'ün paylaşımları:
Sayın Vekilim,
Peugeot: sensör ve müşürlerin tamamı BOSCH
Audi: Quattro hariç şanzıman JAPON
Audi: Airbag JAPON
Ferrari: Airbag JAPON++
Volvo: Neredeyse herşeyi toplama
RR: Sekman Glyco
Yağ pompası ÇİNLİ
Daha devam edeyim mi ister misiniz?
Daha önce de yazdım endüstride o bindiğiniz mercedes %20 lerde ALMANDIR sadece...
Bu bir küresel sistemdir BMW, VW, Mercedes hepsinin batarya paketleri ÇİNLİ...
Birçok içten yanmalı motor sisteminde Rolanti motoru Bosch, Haa bosch denilince hemen aaa Alman diye düşünmeyin... O da ÇİN üretimi...
Lütfen anlamadığınız fikriniz dahi olmayan konularda sırf yapılan bir iş ile dalga geçmek uğruna kendinizi rezil ettirmeyin...
Saygılarımla
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