CHP'li vekilin yerli oto paylaşımına tepki!

TOGG CEO'SUNUN AÇIKLAMALARI

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobile dair yeni açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların bir kısmı şu şekildedir:

"- Aracın elektrikli motoru için Bosch ile görüşüyoruz.

- Aracın bataryası için Çin ağırlıklı 6 firma ile gizlilik sözleşmesi imzaladık"

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GÜRSEL TEKİN'İN YAPTIĞI PAYLAŞIM

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu açıklamayla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

"Aracın

Elektrikli motoru: Alman Bosch

Bataryası: Çinli

Araç entegrasyonu: Alman EDAG

Şasi sistemi: İngiliz Myra

Tasarım: İtalyan

Otomobil yerli.

Temel fıkrası gibi AKP mucizesi."

CHP'Lİ VEKİLE VERİLEN CEVAPLAR

Yerli otoya dair paylaşımlarıyla bilinen, otomotiv alanında çalışan sanayici Baran Küçük bu açıklamaya tepki gösterdi. Baran Küçük, Peugeot'tan Audi'ye, Ferrari'den Volvo'ya bir çok markanın şanzıman, airbag, sekman, yağ pompalarının farklı ülkelerde üretildiğine dikkat çekti.

İşte Baran Küçük'ün paylaşımları:

Sayın Vekilim,

Peugeot: sensör ve müşürlerin tamamı BOSCH

Audi: Quattro hariç şanzıman JAPON

Audi: Airbag JAPON

Ferrari: Airbag JAPON++

Volvo: Neredeyse herşeyi toplama

RR: Sekman Glyco

Yağ pompası ÇİNLİ

Daha devam edeyim mi ister misiniz?

Daha önce de yazdım endüstride o bindiğiniz mercedes %20 lerde ALMANDIR sadece...

Bu bir küresel sistemdir BMW, VW, Mercedes hepsinin batarya paketleri ÇİNLİ...

Birçok içten yanmalı motor sisteminde Rolanti motoru Bosch, Haa bosch denilince hemen aaa Alman diye düşünmeyin... O da ÇİN üretimi...

Lütfen anlamadığınız fikriniz dahi olmayan konularda sırf yapılan bir iş ile dalga geçmek uğruna kendinizi rezil ettirmeyin...

Saygılarımla