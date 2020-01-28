Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 liradan işlem gördü
|28 Ocak 2020 17:36
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 azalışla 301,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 301,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|302,50
|302,70
|301,20
|301,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.994,00
|2.015,00
|1.985,00
|2.006,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|276,00
|280,00
|274,70
|278,70
|Lira (Tam) Ziynet
|1.948,00
|1.968,00
|1.940,00
|1.960,00
|Yarım Ziynet
|974,00
|984,00
|970,00
|980,00
|Çeyrek Ziynet
|487,00
|492,00
|485,00
|490,00
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