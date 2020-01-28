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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 liradan işlem gördü
 28 Ocak 2020 17:36
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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 azalışla 301,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 301,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
AlışSatış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 302,50302,70 301,20301,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.994,002.015,00 1.985,002.006,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 276,00 280,00 274,70278,70
Lira (Tam) Ziynet 1.948,001.968,00 1.940,001.960,00
Yarım Ziynet 974,00984,00 970,00980,00
Çeyrek Ziynet 487,00492,00 485,00490,00
Anadolu Ajansı
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