Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı
|28 Ocak 2020 17:44
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Edirne'de FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Hudut Birliği askerleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Üyüklütatar köyü yakınlarında askeri yasak bölgede 6 kişi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen O.C, Ş.Z, N.Ç.Ö, R.Ö, İ.A. ve M.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.
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