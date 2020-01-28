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Şok mangasını inkar edip mağdur öğrencileri suçladı

FETÖ'nün talimatları doğrultusunda örgütten olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına tabi tuttuğu öne sürülen eski üsteğmen Ayhan Yeşilkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi
 28 Ocak 2020 17:46
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Şok mangasını inkar edip mağdur öğrencileri suçladı

FETÖ'nün talimatları doğrultusunda örgütten olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına tabi tuttuğu öne sürülen eski üsteğmen Ayhan Yeşilkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Kahramanmaraş'ta tutuklu bulunan Yeşilkaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Atılı suçlamayı reddeden Yeşilkaya, çelişkilerle dolu olduğunu öne sürdüğü hakkındaki tanık beyanına itibar edilmemesini istedi.

Kara Harp Okulunda kısa bir dönem görev yaptığını ifade eden Yeşilkaya, üstlerinden aldığı emrin dışına çıkmadığını, tüm öğrencilere eşit davrandığını öne sürdü.

Öğrencilere şok mangası uygulamasının mümkün olmadığını savunan Yeşilkaya, Kara Harp Okulunda zor bir eğitim verildiğini, buradaki işleyişi bilmeyen ve eğitime uyum sağlayamayan öğrencilerin kendilerini suçladığını iddia etti.

Şikayetçi öğrencilerin özlük dosyalarının dosyaya kazandırılmasını isteyen Yeşilkaya, tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip duruşmayı 16 Nisan'a bıraktı.

Kara Harp Okulundan bir grup öğrenci, FETÖ mensubu subayların, örgütle bağlantısı bulunmayan öğrencileri "şok mangası" adı verilen özel gruplara aldığını, burada şiddete maruz kalan öğrencilerin okulu bırakmaya zorlandığını sürerek şikayetçi olmuştu.
Anadolu Ajansı
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