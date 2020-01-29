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3 yıl boyunca dışardan uzman erbaş alımı olmayacak

Milli Savunma Bakanlığının 2020, 2021 ve 2022 yıllarında dışardan uzman erbaş alımı yapılmayacağı belirtildi
 29 Ocak 2020 00:01
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3 yıl boyunca dışardan uzman erbaş alımı olmayacak

Milli Savunma Bakanlığınca birlik komutanlarına gönderilen emirde, erbaş ve erlere sözleşmeli er/erbaşlık hakkında tanıtıcı bilgilendirme yapılması istendi.

Gönderilen yazıda ayrıca, dışardan 2020, 2021 ve 2022 yıllarında uzman erbaş alımı yapılmayacağı, askerlik görevini yapmakta olanlar arasından sözleşmeli er/erbaş alınacağı belirtildi.

Sözleşmeli er ve erbaşlardan 7 yıllık görev süresini tamamlayıp ayrılanlara ise yaklaşık 180 bin TL tazminat verilecek.

Memurlar.Net - Özel

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