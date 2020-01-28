Deprem bölgesine gelen gönüllülerden 'yardım zinciri'
|28 Ocak 2020 17:59
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için birçok kamu kuruluşu, vakıf, dernek, özel şirket ve vatandaş bölgeye ayni yardım gönderiyor.
Bölgeye gelen yardımlar, Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın depolarında toplanıyor.
Depoya gelen tırlardaki malzemeler, aralarında İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı gönüllülerinin de bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi 60 kişi tarafından elden ele taşınarak boşaltılıyor.
Gönüllerin "yardım zinciri" oluşturarak taşıdığı malzemeler, yine gönüllüler tarafından paketleniyor. Kolilere yerleştirilen yardım malzemeleri, AFAD koordinasyonunda deprem mağdurlarına ulaştırılıyor.
Yetkililer, yardım malzemelerinin tırlara düzgün bir şekilde yerleştirilmesinin işlerini kolaylaştıracağını belirtiyor.
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