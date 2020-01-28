Manisa sallanmaya devam ediyor
Manisa Kırkağaç'da saat 17.53'te 4.1 ve 17:58'de 3.1 büyüklüklerinde iki deprem daha meydana geldi
|28 Ocak 2020 18:11
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