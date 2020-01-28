Oğuzhan Özyakup yeni takımını açıkladı

TRT Spor'a konuşan Oğuzhan Özyakup "Kendimi güvende hissettiğim yere; mutluluk ve huzura kavuşmak için gidiyorum" dedi.

Oğuzhan Özyakup "Kulüp olarak yarım sezon zor günler geçirdik. Başkan değişti. hoca değişti. Tekrar hocamız değişti. Benim son 1 senelik performansım tartışılır.

Önümüzde EURO 2020 var. Hem saha içi ve dışında mutlu ve huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Orada doğdum, büyüdüm. Ailem orada yaşıyor. Oynamak ve huzura kavuşmak için kendimi güvende hissettiğim yere gidiyorum. Tamamen mutlu ve huzurlu olmak, tekrar eski performansıma dönmek için gidiyorum. Sağlık kontrolünden sonra imza atacağım" dedi. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile görüştüğünü belirten Oğuzhan

"Sergen Hoca ile de konuştuk. Benimle ilgili düşünceleri vardı. Ama çok kararlı olduğumu gördü. İki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.