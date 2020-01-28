Borsa, günü düşüşle tamamladı
|28 Ocak 2020 18:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kaybıyla 119.801,63 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 348,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile gıda içecek oldu.
Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 118.200 puanın destek olarak izleneceğini, bu seviyenin altına inilmesi halinde 115.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, yukarı yönlü hareketlerde ise 120.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.
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