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'Hasarın çok olduğu alanlarda Tarımköy uygulamaları yapacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Hasarın çok olduğu alanlarda Tarımköy uygulamaları yapacağız. Tarımköy uygulamaları tek katlı, çelik konstrüksiyondan ve yanında ahırı olacak şekilde uygulanacak
 28 Ocak 2020 18:49
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'Hasarın çok olduğu alanlarda Tarımköy uygulamaları yapacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin hasarın çok olduğu alanlarda Tarımköy uygulamalarını hayata geçireceklerini belirterek, Tarımköy uygulamaları tek katlı, çelik konstrüksiyondan ve yanında ahırı olacak şekilde uygulanacağını söyledi.

Bakan Kurum, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci ile merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçe merkezinde depremde yıkılan ve hasar gören binaları inceleyen Kurum, depremzedelerle de görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da 1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bugün Malatya'nın hem merkezinde hem de ilçelerinde incelemelerde bulunduklarını aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasar tespit çalışmaları neticesinde Malatya il ve ilçelerinde toplamda 638 bağımsız bölümden oluşan 430 yıkık, 5 bin 826 bağımsız bölümden oluşan da ağır hasarlı bina olduğunu tespit ettik. Battalgazi ilçemizin köylerinde, Doğanyol'da, Pütürge'de, Kale ilçemizde detaylı bir şekilde arkadaşlarımız tespitlerini yapıyor. Tespitin bitmesine müteakip aynı Elazığ'da olduğu gibi köylerimizde, altını beton örme üstünü de çelik konstrüksiyondan yapacağımız ve yanında vatandaşlarımızı hayvancılıkla ilgili ihtiyaçlarını gidereceği ahır uygulamalarını gerçekleştireceğiz."

- "Hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

Bakan Kurum, Doğanyol ilçe merkezinde 145 ağır hasarlı binanın bulunduğunu dile getirerek, ilçe merkezinde yapılacak projede de burayı tarihiyle kültürüyle koruyacak ve ilçeye yakışacak önemli bir projeyi gerçekleştireceklerini aktardı.

"145 yıkık binanın bir alanda toplandığını görüyoruz. Yine aynı yerinde 145 binamızı, ağıl ve sosyal donatılarıyla yapıp hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Köylerimize ilişkin de hane sayısına göre de depremden hasar gören vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek konutların üretimini yapacağız. En geç şubat ayı sonu mart ayı başı gibi de Elazığ'da yapım sürecini başlatacağız. En geç yıl sonuna kadar da inşaatlarımızı bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadesini kullanan Kurum, bu süreçte vatandaşlara kira ve taşınma yardımının Valilik koordinasyonunda AFAD tarafından verileceğini kaydetti.

Kurum, geçici barınma ihtiyaçları için çadırların köylere dağıtıldığını, konteynerlerin toplu alanlarda kurulduğunu, vatandaşların barınma ihtiyaçlarını geçici de olsa karşılayacak bu alanları hızlı bir şekilde Valilik kanalıyla koordine ederek yaptıklarını belirtti.

Gazetecilerin Doğanyol'da inşa edilecek konut sayısına yönelik sorusu üzerine Kurum, şöyle devam etti:

"Tespitlerimizi yapıyoruz. Tespitleri bitirdiğimiz zaman Doğanyol'daki sayıyı belirleyeceğiz. Doğanyol'da şu an için tespit edilmiş ağır hasarlı 557, 85 yıkık, 25 de metruk binamız var. Tespitlerimizin tamamlanmasına müteakip yapacağız. Pütürge'de de alanlarda incelemelerde bulunacağız ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığına hemen talimatı vermek suretiyle inşa yapımını da bir taraftan başlatacağız."

- "Tarımköy uygulamaları yapacağız"

Kurum, Tarımköy uygulamalarına ilişkin sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Malatya'da, Elazığ'da vatandaşlarımız hayvancılıkla da uğraşıyor. Dolayısıyla bu merkezlerdeki hasarın çok olduğu alanlarda Tarımköy uygulamaları yapacağız. Tarımköy uygulamaları tek katlı, çelik konstrüksiyondan ve yanında ahırı olacak şekilde uygulanacak. Bu da hem merkezde hem köylerde uygulanacak."

Doğanyol Kaymakamlığını ziyaret eden Kurum ve beraberindekiler daha sonra Pütürge ilçesine geçti.

Bakan Kurum, burada da depremde hasar gören binalarda incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü, sorun ve taleplerini dinledi.
Anadolu Ajansı
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