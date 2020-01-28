Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|28 Ocak 2020 18:57
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Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,54 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 142,11 kilometre açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin yaklaşık 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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