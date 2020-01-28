Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
|28 Ocak 2020 19:03
|Yazdır
Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı, Antalya-Konya kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kar yağışının etkili olduğu 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kara yolu ekipleri yolu trafiğe açık tutabilmek için kürüme ve tuzlama çalışması başlattı.
Yolda kalanlara da Akseki Belediyesi zabıta ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yardım etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor
28 Ocak 2020 21:32
|Manisa'da artçı sarsıntılar sürüyor
28 Ocak 2020 19:15
|Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
28 Ocak 2020 18:57
|Manisa sallanmaya devam ediyor
28 Ocak 2020 18:11
|Hasarlı binalarda oturanlardan İmamoğlu'na kayak tepkisi
28 Ocak 2020 18:06
|Vali, hükümlüler ile birlikte okul boyadı
28 Ocak 2020 17:52
|Mühüre rağmen ağır hasarlı binalara döndüler
28 Ocak 2020 16:50
|Manisa'da artçılar devam ediyor
28 Ocak 2020 16:07
|İki şehri karşı karşıya getiren 'domuz yağı' krizi sürüyor
28 Ocak 2020 15:56
|Bursa'da adli görüşme odaları hizmete girdi
28 Ocak 2020 15:54