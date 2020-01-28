Elazığ'da 'ulaşılamayan yerler var' iddiaları yalanlandı

Türk Kızılay Elazığ'da yaşanan depremin ardından yaraları sarmaya devam ediyor.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda Kızılay'a verilen beslenme ve barınma temelli faaliyetleri yerine getiriliyor.

Kızılay ekipleri bir taraftan mobil mutfaklarda pişirilen yemekleri dağıtırken diğer taraftan da 24 saat ikram araçlarında çay, çorba sunumuna devam ediyor. Evlerine giremeyen vatandaşlara da çadır, battaniye, yatak ve ısıtıcı yardımları yapılıyor.

- 1345 ünite kan afet bölgesine gönderildi

Türk Kızılay Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tüm ekipleri ve lojistik kapasitesini seferber etti. 287 afet uzmanı personel, 28 psikososyal destek ekibi ve 2000 gönüllüsüyle Kızılay, deprem bölgesindeki yardımlarına devam ediyor.

Dün öğle saatleri itibariyle Elazığ'da 53 bin 270, Malatya'da 31 bin kişiye sıcak yemek ve kahvaltı dağıtan Kızılay ekipleri, bölgeye 2 bin 500 çadır, 4 mobil mutfak ve 2 sahra mutfağı ile depremzedelerin gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşıladı.

Ekipler, 7 bin 833 yatak, 26 bin 576 battaniye, 5 bin 740 ısıtıcı ve 21 bin 352 giyim malzemesini bölgeye ulaştırdı ve 114 bin 541 gıda paketi dağıtımını gerçekleştirdi.

Depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek olmak amacıyla 1 mobil çocuk dostu alanı kuruldu ve 37 haberleşme aracı ile 19 tır bölgeye sevk edildi.

Ayrıca ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere 1345 ünite kan afet bölgesine gönderildi.

- "Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesinde sivil toplum kuruluşları ve devletin ilgili kurumlarıyla eş güdüm içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Kınık, şunları kaydetti:

"Türk Afet Müdahale Planı çerçevesinde ana sorumluluğumuz olan beslenme alanında çalışıyoruz. Ayrıca battaniyeler, ısıtıcılar, yataklar bu anlamda kendilerine (depremzedelere) verildi. Elazığ'da da hakeza ihtiyaç sahiplerinin tamamına barınma ihtiyaçları verildi ve verilmeye devam ediyor. Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı. Tespitler yapıldı ve ihtiyaçlar teslim edildi. Bütün sivil toplum kuruluşlarımız, devletin ilgili kurumları ve Kızılayımızla sahada eş güdüm halinde çalışıyoruz."