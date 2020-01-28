1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY yeni dış hat noktalarına uçacak

Türk Hava Yolları(THY), Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine pazar koşullarına bağlı olarak tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.
 28 Ocak 2020 20:13
Yazdır
THY yeni dış hat noktalarına uçacak

Türk Hava Yolları(THY), Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine pazar koşullarına bağlı olarak tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Uçak ve uçtuğu nokta sayısı her geçen yıl artan Türk Hava Yolları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yeni sefer noktaları ile ilgili yaptığı bildirim şöyle; "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, pazar koşullarına bağlı olarak Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir."

Türk Hava Yolları, Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirleri dışında bu yıl Ekvator Ginesi'ndeki Malabo, Japonya'daki Haneda, ABD'deki Newark ve Kanada'daki Vancouver'a da uçuş yapacak. THY bu yıl iç hatlarda 31,5-3 milyon, dış hatlarda 46-47 milyon olmak üzere toplam 78-80 milyon yolcu taşımayı ve yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar da konsolide satış geliri elde etmeyi hedefliyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kastamonu'daki bakır madeni istihdam kaynağı oldu
28 Ocak 2020 22:23		 Niğde'nin dünyaya açılan markası: Niğde Gazozu
28 Ocak 2020 22:19
Kuveyt Türk'ten depremzedelere 1 milyon TL bağış
28 Ocak 2020 22:15		 Volkswagen, Türkiye'ye fabrikasını ne zaman kuracak?
28 Ocak 2020 21:24
'Ekonomide güçlü bir değişim ve dönüşüm döneminin başlangıcındayız'
28 Ocak 2020 12:33		 Deprem bölgesindeki bankalar borçlularına kolaylık sağlayacak
28 Ocak 2020 10:43
Pakdemirli'den 'tarım sigortaları' açıklaması
28 Ocak 2020 10:34		 Depremden etkilenen KOBİ'lere acil destek kredisi
28 Ocak 2020 10:17
Şirketlerimize Libya'dan yatırım daveti
28 Ocak 2020 07:42		 Devlet vergilerin 3 katını harcadı
28 Ocak 2020 06:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:23 - Kastamonu'daki bakır madeni istihdam kaynağı oldu22:19 - Niğde'nin dünyaya açılan markası: Niğde Gazozu22:15 - Kuveyt Türk'ten depremzedelere 1 milyon TL bağış22:11 - Arda Turan: Yanlışlarım oldu, bedelini de ödedim22:05 - 'Herkes basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir'22:01 - Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor21:57 - Baştayyareci'nin kaleminden ilk yerli uçağın hikayesi21:52 - Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu21:48 - Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri 3,5 dakikada tükendi21:44 - Hasar tespit çalışmaları en geç bir hafta içinde bitirilecek
21:40 - Gül ve Yıldırım, cenaze töreninde bir araya geldi21:36 - Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare!21:32 - Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor21:28 - Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı21:24 - Volkswagen, Türkiye'ye fabrikasını ne zaman kuracak?21:20 - PTT Başmüdürü, kar banyosu yaptı21:16 - FETÖ'den gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı21:12 - Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Benzin ve motorinde önemli indirim!
PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı
'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti!
Bu bölümlerde okuyan yetenekli öğrencilere her ay bin TL burs
700 bin kişi sahte yolla emekli yapıldı iddiasına açıklama
Zabıt katibi hakime sinirlenince tuzak kurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14 şubat 2
Uzakları yakın etmek 6
banyoda ayağın kayması 8
iyi insanların hep kaybetmesi 3
olmak ya da olmamak 1
27.01.2020 Ankara'da deprem 2
seksenler 1
mutlu evlilik 3
katlanmak 1
Wuhan virüsü 2
SON İLANLAR
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi 6 İşçi Alacak
Erzincan Et ve Süt Kurumu Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Taşkent 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Harran SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Kavak İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam