Bakan Selçuk, deprem bölgesindeki çocuklarla ilgilendi
Milli Eğitim Bakanlığı, Instagram hesabından deprem bölgesindeki çocuklara verilen psikodesteği anlatan bir video paylaştı.
|28 Ocak 2020 20:21
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Milli Eğitim Bakanlığı, Instagram hesabından 'Depremin korkuttuğu yüreklere oyunla, masalla dokunuyoruz' başlığıyla bir video paylaşıldı.
Video'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla ilgilenip, onlarla oyunlar oynuyor.
'Depremin korkuttuğu yüreklere oyunla, masalla dokunuyoruz. Bölgede depremden etkilenen öğrencilerimiz ve ailelerine yönelik olarak başlattığımız psikososyal destk çalışmalarımız devam ediyor. Sınıflardan kahkaha sesleri yükseliyor' ifadeleri kullanıldı.
İşte o video;
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