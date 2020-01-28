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Japonya, Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Japonya yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek üzere Çin'e uçak yollayan ilk ülke oldu
 28 Ocak 2020 20:29
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Japonya, Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Japonya, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle giriş ve çıkışları kapatılan Çin'in Vuhan kentinde bulunan vatandaşlarını tahliye etmek üzere uçak gönderdi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, All Nippon Havayolları'na ait Boeing 767 tipi uçak dün gece saatlerinde Vuhan'a ulaşmasının ardından 200 Japon vatandaşıyla Tokyo'ya döndü.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uçağın ayrıca 20 bin sıhhi maske ve 50 korucuyu kıyafetten oluşan yardım malzemesini Çin'e ulaştırdığını bildirdi.

Uçaktaki yolculara sağlık kontrolü yapıldığını ifade eden Motegi, yolculardan iki hafta evlerinden çıkmamaları ve hastalık belirtisi göstermeleri halinde en yakındaki sağlık merkezine başvurmalarının istendiğini belirtti.

Şu ana kadar Vuhan'daki 650 Japon vatandaşının tahliye talebinde bulunduğunu kaydeden Motegi, kalan vatandaşları tahliye etmek üzere daha fazla uçuş planladıklarını aktardı.

Japonya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek üzere Çin'e uçak yollayan ilk ülke oldu. ABD ve Güney Kore de vatandaşlarını uçakla tahliye için Pekin hükümetiyle görüşmeler yürütüyor.

- Japonya'da vaka sayısı 6'ya çıktı

Öte yandan, ülkede 2 kişide daha yeni tip koronavirüs görülmesiyle toplam vaka sayısı 6'ya çıktı. Çin'in Vuhan kentinden gelen turist kafilesini gezdiren 60 yaşındaki bir otobüs şoförü ve Vuhan'dan gelen 40'lı yaşlardaki bir kişide yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tespit edildi.

Başbakan Şinzo Abe başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, virüsün ülkede daha fazla yayılmasını önlemek üzere koronavirüsün yol açtığı zatürreyi "özel bulaşıcı hastalık" olarak sınıflandırdı. Bu sınıflandırma, hastalığın tespit edildiği kişilerin zorla müşahede altına alınmasına izin veriyor.

Bakanlar Kurulu, yeni düzenlemenin esaslarına dair yönetmeliğin 7 Şubat'ta yayımlanacağını bildirdi.

- "Vuhan virüsü"

Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı 4 bin 515'i bulmuştu.
Anadolu Ajansı
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