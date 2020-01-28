Bahçeli'den Selahattin Arpacı için taziye mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ülkücülerin sembol isimlerinden Selahattin Arpacı için taziye mesajı yayımladı.
|28 Ocak 2020 20:33
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden ülkücülerin sembol isimlerinden Selahattin Arpacı için taziye mesajı yayımladı.
Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ömrünü davasına adamış, tavizsiz mücadelesiyle ülküdaşlarımızın övgüsünü kazanmış ahlak, sabır, inanç ve ülkü insanı Taşmedreseli Selahattin Arpacı kardeşimizin vefatından derin bir üzüntü duydum. Merhum dava arkadaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, camiamıza ve sevenlerine yürekten başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
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