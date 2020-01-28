Yanan otomobili otobüs şoförü böyle söndürdü
|28 Ocak 2020 21:03
|Yazdır
Ataşehir'de, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselince çaresiz sürücünün yardımına otobüs şoförü koştu. Otobüs şoförü, yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, 21 Ocak günü Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Kullandığı Özel Halk Otobüsü ile Ümraniye'den Kadıköy istikametine seyir halinde olan Rıdvan Alpata, karşı şeritte duran bir otomobilin motor kısmından önce dumanlar, ardından alevler yükseldiğini gördü. Otobüsü durduran Rıdvan Alpata, yangın tüpünü alarak çaresiz kalan otomobil sürücüsünün yardımına koştu.
YANGIN SÖNÜDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE
Otobüs sürücüsü Alpata, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Otobüs şoförünün çabası yolcular tarafından alkışlandı. Yaşanan bu olay otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerinde, otomobilin motorun alev alması ve şoförünün yangın tüpünü alarak yanan aracı söndürmesi görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Baştayyareci'nin kaleminden ilk yerli uçağın hikayesi
28 Ocak 2020 21:57
|Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu
28 Ocak 2020 21:52
|Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare!
28 Ocak 2020 21:36
|Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti
28 Ocak 2020 21:12
|Depremden etkilenen aile traktör römorkunda kalıyor
28 Ocak 2020 20:41
|Uzmanından deprem sonrası yapılacak ilk yardım bilgisi
28 Ocak 2020 20:37
|Belediye'yi arayanlar ilginç ihbarlarda bulunuyor
28 Ocak 2020 20:09
|Kabe'de depremzedeler için dualar edildi
28 Ocak 2020 19:51
|Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı
28 Ocak 2020 19:27
|Elazığ depreminde yıkılan binalarla ilgili acı gerçek
28 Ocak 2020 19:23