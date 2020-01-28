Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti
İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu, 77 yaşında vefat etti.
|28 Ocak 2020 21:12
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İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu, 77 yaşında vefat etti.
Alınan bilgiye göre, bir süredir kanser hastası olan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen Vanlıoğlu, evinde hayatını kaybetti.
Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu'nun cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Tanınmış din alimlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kayınbiraderi olan Vanlıoğlu, İmam Ebu Hanife ve İmam Maturidi Araştırma Vakfı'nın kuruculuğunu üstlenmiş, emekliliğinden sonra da çok sayıda öğrenci yetiştirmişti.
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