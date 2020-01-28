Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
Şanlıurfa'da bir öğretmen, kız öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla cezaevine gönderildi.
|28 Ocak 2020 21:28
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Şanlıurfa'da bir öğretmen, kız öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, çalıştığı özel okulda 4 kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen müzik öğretmeni M.E.K. hakkında, öğrenci ve velilerin şikayeti üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Taciz mağduru olduğu iddia edilen öğrenciler, şikayetlerine ilişkin emniyete ifade verdi.
Çalıştığı okuldan istifa ettiği öğrenilen M.E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
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