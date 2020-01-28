1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Şanlıurfa'da bir öğretmen, kız öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla cezaevine gönderildi.
 28 Ocak 2020 21:28
Yazdır
Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Şanlıurfa'da bir öğretmen, kız öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, çalıştığı özel okulda 4 kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen müzik öğretmeni M.E.K. hakkında, öğrenci ve velilerin şikayeti üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Taciz mağduru olduğu iddia edilen öğrenciler, şikayetlerine ilişkin emniyete ifade verdi.

Çalıştığı okuldan istifa ettiği öğrenilen M.E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentte köpek katliamına hapis ve tutuklama
27 Ocak 2020 16:10		 Cezaevinde kaldığı 22 ay için 41 bin lira tazminat kazandı
26 Ocak 2020 11:16
Ölümlü trafik kazası sanığına, 24 taksitli para cezası
24 Ocak 2020 15:53		 Mide ve bağırsaklarından 100 paket uyuşturucu çıktı
21 Ocak 2020 23:27
Van'da ihale'ye fesat karıştıran 6 şüpheli tutuklandı
21 Ocak 2020 19:56		 Eşini boğana haksız tahrik indirimi gerekçesi: Güven sarsıcı davranış
18 Ocak 2020 09:21
Mahkemeden, trafik cezalarında 'caydırıcılık' vurgusu
16 Ocak 2020 14:02		 Kuyumcudan 17 kilogram altın çalan 2 kişi tutuklandı
15 Ocak 2020 22:53
Ponzi Arzu'ya 2 asır hapis
15 Ocak 2020 18:36		 Yeniden yargılanan Atalay Filiz'e ağırlaştırılmış müebbet
15 Ocak 2020 15:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:23 - Kastamonu'daki bakır madeni istihdam kaynağı oldu22:19 - Niğde'nin dünyaya açılan markası: Niğde Gazozu22:15 - Kuveyt Türk'ten depremzedelere 1 milyon TL bağış22:11 - Arda Turan: Yanlışlarım oldu, bedelini de ödedim22:05 - 'Herkes basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir'22:01 - Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor21:57 - Baştayyareci'nin kaleminden ilk yerli uçağın hikayesi21:52 - Suriyeli Mahmud, Kızılay gönüllüsü oldu21:48 - Trabzonspor-Fenerbahçe biletleri 3,5 dakikada tükendi21:44 - Hasar tespit çalışmaları en geç bir hafta içinde bitirilecek
21:40 - Gül ve Yıldırım, cenaze töreninde bir araya geldi21:36 - Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare!21:32 - Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor21:28 - Öğrencilerini taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı21:24 - Volkswagen, Türkiye'ye fabrikasını ne zaman kuracak?21:20 - PTT Başmüdürü, kar banyosu yaptı21:16 - FETÖ'den gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı21:12 - Emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu vefat etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yerli otomobilin CEO'sundan önemli fiyat açıklaması
Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Benzin ve motorinde önemli indirim!
PKK'lı terörist, uzman çavuşun aracından çıktı
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı
'Zabaha kadar burdayık' dedi hayatı değişti!
Bu bölümlerde okuyan yetenekli öğrencilere her ay bin TL burs
700 bin kişi sahte yolla emekli yapıldı iddiasına açıklama
Zabıt katibi hakime sinirlenince tuzak kurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ömer ipek 3
trip atmak 4
Doğup büyüdüğü şehri beğenmeme sorunsalı. 4
çayı şekersiz içebilmek 2
müze 1
ortanca kardeş 3
01.02.2020 c.rizespor vs beşiktaş maci 4
özlemek 3
sinir bozucu sorular 1
10 dakikaya oradayım yalanı 8
SON İLANLAR
Güzler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi İşçi Alım İlanı
Malatya Polisevi 6 İşçi Alacak
Erzincan Et ve Süt Kurumu Engelli İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Konya Taşkent 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Harran SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Samsun Kavak İmar 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam