Denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
|28 Ocak 2020 21:32
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, Karaduvar Mahallesi'nin kıyı şeridinde devam etti.
Deniz polisi, bot yardımıyla suda tarama yaptı. AFAD ekipleri de kıyıyı ve sazlık alanları inceledi.
Henüz sonuç alınamayan çalışmaları Avcı'nın yakınları da arama bölgesine kurulan çadırdan takip ediyor.
Avcı ile balık tutmak için Kulak Mahallesi'nden denize açılan bekçi Ömer Özer'in (32) cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.
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