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Gül ve Yıldırım, cenaze töreninde bir araya geldi

15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden, uzun yıllar AK Parti'nin reklam çalışmalarını yürüten Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile AK Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım da vardı.
 28 Ocak 2020 21:40
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Gül ve Yıldırım, cenaze töreninde bir araya geldi

Erol Olçok'un 90 yaşındaki annesi Asiye Olçok, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Asiye Olçok için Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

GÜL VE YILDIRIM BİR ARAYA GELDİ

Cenazeye 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Cumhurbaşkanının kardeşi Mustafa Erdoğan, Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, tiyatrocu Hasan Kaçan, ailesi ve yakınları katıldı.

"SANKİ BURADA KENDİSİ VARMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

Taner Yıldız, "Rahmetli Erol Olçok kardeşimizin annesi vefat etti. Bu vesile ile unutamadığımız Erol abimizi bir kez daha rahmetle minnetle anıyoruz. Sanki burada kendisi varmış gibi hissettim" diye konuştu. Dua ve helallik alındıktan sonra öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.
Memurlar.Net
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