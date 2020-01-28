Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare!
Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare! Kurtarma ekibinin bulduğu Kuran-ı Kerim böyle çıkartıldı
|28 Ocak 2020 21:36
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Elazığ'daki deprem enkazında dikkat çeken kare! Kurtarma ekibinin bulduğu Kuran-ı Kerim böyle çıkartıldı.
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bulunan Kur'an-ı Kerim, görevliler tarafından büyük bir özenle taşınarak çıkartıldı.
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası merkez Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışması da devam ediyor.
Türkiye'nin dört bir tarafından yardıma gelen onlarca kurumdan yüzlerce personel ve gönüllüler enkazda yaptıkları aramaları titizlikle yürütüyor.
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