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Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor

Malatya'da bir okulda 10 yıldır müzik öğretmeni olarak görev yapan doğuştan görme engelli Habip İbar, gönülden bağlı olduğu müzik alanında koro şefi olmak için çaba gösteriyor.
 28 Ocak 2020 22:01
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Engelli öğretmen gönüllere 'nağmelerle' dokunuyor

Düğünlerde şarkı söyleyerek müzik hayatına başlayan görme engelli Habip İbar, en büyük hayali koro şefliği için eğitim alıyor.

Mersin'de doğuştan görme engelli olarak dünyaya gelen 41 yaşındaki İbar, görme engelliler okulunda eğitim almak için 1984'te Gaziantep'e gitti.

Hayatı öğrenmek ve engelsiz insanlarla iç içe yaşayabilmek için eğitim hayatına normal okulda devam eden İbar, 1999'da girdiği sınavda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

İki yıl bu bölümde okuduktan sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmek için tekrar girdiği üniversite sınavında Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü kazanan İbar, mezuniyetin ardından öğretmenliğe başladı.

Malatya'da 10 yıldır müzik öğretmenliği yapan ve 986 öğrencisi bulunan Habip öğretmen, çocuklara müziği sevdirmenin gururunu yaşıyor.

Kendisini müzik alanında geliştirmek ve öğrencilere daha fazla faydalı olmak isteyen İbar, Antalya'da düzenlenen 100 Ses Koro Okulu'nun koro şefliği eğitimine katıldı.

Hayatına müzik yön veriyor

Eşi de görme engelli olan İbar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bateri hariç vurmalı çalgıların hemen hepsini öğrendiğini, piyanoda ise çok iyi olduğunu söyledi.

Özellikle ses eğitimi üzerine çalışmalar yaptığını anlatan İbar, "Eskiden engelli olmak ciddi sorundu, şimdi ise teknolojik imkanlar lehimize çalışıyor. İnsanların bu anlamda bilinçlenmesi işimizi kolaylaştırıyor." dedi.

Müziğin kendisi için her şey olduğunu vurgulayan İbar, "Müzikle yaşıyor, müzikle duyuyor ve görüyorum. Aklınıza gelebilecek tüm maddi, manevi, fiziksel ve duygusal hazların birçoğunu müzikle alıyorum. Ben 'Bütün şefler gören olmak zorunda mı, niye bir görme engelli şef olmasın' düşüncesiyle yola çıktım. Şu an bunun eğitimini alıyorum, şef olarak görev yapmak istiyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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