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'Herkes basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir'

Kaspersky uzmanlarının yaptığı incelemeye göre, kullanıcıların yüzde 85'i e-posta adreslerinin açığa çıktığını fark etti
 28 Ocak 2020 22:05
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'Herkes basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir'

Kaspersky uzmanlarının yaptığı incelemeye göre, kullanıcıların yüzde 85'i e-posta adreslerinin açığa çıktığını fark etti.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky uzmanları Uluslararası Gizlilik Günü için kullanıcıların karşılaştığı riskleri ve siber tehditleri inceledi.

İnceleme sonucu çıkan bilgilere göre, Kaspersky Security Cloud kullanıcılarının yüzde 85'i, mobil cihazlarındaki "Privacy Checker" özelliğini kullanarak e-posta adreslerinin son zamanlarda yaşanan veri sızıntıları ve diğer benzer vakalar sonucunda herkesin bilgisine açıldığını öğrendi.

Açıklamaya göre, bu yıl internet üzerinde kullanılan toplam veri miktarının 44 zettabyte'a ulaşması bekleniyor. En sık kullanılan yöntemlerden biri olan kimlik avı saldırılarında insanların istemeden yaptıkları hatalardan ve duygularından faydalanılıyor. Kaspersky'nin Uluslararası Gizlilik Günü 2020 için hazırladığı özel raporda, Kaspersky kullanıcılarının yüzde 15'inin, en az bir kimlik avı saldırısından Kaspersky kimlik avı önleme teknolojileri sayesinde korunduğu belirtiliyor.

Giderek daha yaygın hale gelen bir diğer saldırı vektörü ise parola hırsızlığı oldu. Tüketicilerin dijital verilerini çalmak için tasarlanan zararlı yazılımların saldırısına uğrayan kullanıcı sayısı 2019'da yüzde 72 (toplam 2 milyon kişi) arttı. Parola hırsızları, web tarayıcılarına girip kayıtlı parolaları çalarak kullanıcıların çevrim içi hesaplarındaki özel verilerine izinsiz erişebiliyor.

- "Herkes birkaç basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Teknoloji çevrim içi iletişimi geliştirdi ve insanların birbirine daha yakın olduğu bir dünya kurmayı sürdürüyor. Sıradan tüketicilerin, bu yeni teknolojilerin sunduğu fırsatları değerlendirirken, tüm bunların temelini oluşturan kişisel verilerini koruma konusunda proaktif davranması da önemli. Günümüzde insanların kişisel bilgileri, parola hırsızlığından kimlik avına kadar birçok yöntemle hedef alınıyor. Ancak herkes birkaç basit adımla kendi dijital gizliliğini koruyabilir." dedi.

Kaspersky, hassas bilgilerini tehditlerden korumak ve kişisel verilerinin güvende kalmasını sağlamak isteyenlere önerilerde de bulundu. Söz konusu öneriler şöyle sıralandı:

"Şüpheli bağlantılardan ve uygulamalardan uzak durun. Bilmediğiniz bir kaynaktan bir bağlantı veya belge geldiğinde ya da gelen bağlantı ve belgenin içeriğinden emin olmadığınız durumlarda gönderen kişiyi kontrol edin. İnterneti kullanırken tedbiri elden bırakmayın. Bağlantıları ve hizmet sözleşmelerini dikkatle okuyun. Yalnızca sertifikalı ve güvenilir programları ve web sitelerini kullanın. En son yamaları ve güncellemeleri kurarak internet güvenliği hizmetlerinizin güncel olmasını sağlayın. Böylece cihazınızı en son tehditlere karşı korumuş olursunuz. İnsanların sosyal medya hesaplarını güvenle kurabilmesi için hazırlanan Privacy Checker aracını kullanmaya başlayın. Kaspersky Security Cloud gibi hesap bilgilerinizi koruyan ve kişisel verileriniz sızarsa sizi bilgilendiren, güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."
Anadolu Ajansı
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