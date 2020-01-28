Kuveyt Türk'ten depremzedelere 1 milyon TL bağış
|28 Ocak 2020 22:15
|Yazdır
Kuveyt Türk, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların acısına ortak olmak ve ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla Türk Kızılay tarafından başlatılan "Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmaz" yardım kampanyasına 1 milyon TL bağışta bulundu.
Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk çalışanlarının ve müşterilerinin de katkıda bulunmasıyla bu yardım miktarının artacağı belirtildi. Kuveyt Türk ayrıca Elazığ depreminden etkilenen müşterilerinin, talep etmeleri halinde finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini hiçbir masraf almadan 3 ay erteleme kararı aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Elazığ'da yaşanan ve çevre illerden de hissedilen deprem, tüm vatandaşlarımız gibi Kuveyt Türk Ailesi olarak bizleri de derinden üzmüştür. Dualarımızın yanı sıra bu zor zamanlarda depremden etkilenen kardeşlerimizin yanında olmak ve yaşanan üzüntü ve acıyı bir nebze olsun hafifletebilmek gayesiyle Türk Kızılay tarafından başlatılan 'Haydi Türkiye! İyilik Sensiz Olmaz' yardım kampanyasına Kuveyt Türk olarak 1 milyon TL bağışta bulunma kararı aldık.
Ayrıca depremden etkilenen müşterilerimize, talep etmeleri halinde Kuveyt Türk'ten kullandıkları finansman taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini hiçbir masraf almadan 3 ay erteleme imkanı sunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Çin'deki virüs salgını genel turizm açısından Türkiye'yi etkilemez'
29 Ocak 2020 11:52
|Kuyumculardan tasarruf için altın alacaklara uyarılar
29 Ocak 2020 11:13
|Tüketici güven endeksi arttı
29 Ocak 2020 10:09
|KGM'den Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisse devrine ilişkin açıklama
29 Ocak 2020 09:53
|'Kredi' sigortasında şirket seçimi serbest
29 Ocak 2020 08:57
|Deprem kredisi nefes olacak
29 Ocak 2020 07:09
|Kastamonu'daki bakır madeni istihdam kaynağı oldu
28 Ocak 2020 22:23
|Niğde'nin dünyaya açılan markası: Niğde Gazozu
28 Ocak 2020 22:19
|Volkswagen, Türkiye'ye fabrikasını ne zaman kuracak?
28 Ocak 2020 21:24
|THY yeni dış hat noktalarına uçacak
28 Ocak 2020 20:13