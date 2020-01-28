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Bakan Koca, enkazdan çıkarılan Azize Çelik'i ziyaret etti

Bakan Fahrettin Koca:- "Şu an yoğun bakımda hasta sayımız 6'ya kadar düştü. Yoğun bakımdaki hastalarımızdan durumu kritik olan yok"
 28 Ocak 2020 23:04
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Bakan Koca, enkazdan çıkarılan Azize Çelik'i ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen depremde yaralanlara ilişkin, "Şu an yoğun bakımda hasta sayımız 6'ya kadar düştü. Yoğun bakımdaki hastalarımızdan durumu kritik olan yok." dedi.

Bakan Koca, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde depremde yaralanan ve tedavileri süren vatandaşları ziyaret etti. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'i de ziyaret eden Koca, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlk dakikalardan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla üç bakan olarak depremzedelere hizmet etmek ve sorunları çözmek amacıyla bölgede bulunduklarını aktaran Koca, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanınız şimdi yurt dışında, sizinle de konuşmak istiyorlardı, bu gece dönecekler. Yarın veya önümüzdeki birkaç gün içinde görüntülü arama yaparız inşallah. Cumhurbaşkanını görme arzunuzu kendilerine söylerim inşallah. Yurt dışında olmasına rağmen yakın takip içinde. Hem hastaların hem genel olarak yapılması gerekenlerle ilgili yakın takip ediyorlar."

Sivrice ilçesinde yedinci sahra hastanelerini açtıklarını, hasta kabulüne başladıklarını belirten Koca, ülkenin her yerinden insanların buraya geldiğini, güçlü değerlere sahip bir millet olduklarını aktardı.

Koca, göçük altından 45 vatandaşın çıkarıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Şu an yoğun bakımda hasta sayımız 6'ya kadar düştü. Yoğun bakımdaki hastalarımızdan da durumu kritik olan yok, en ciddi olanı sizdiniz. İlk andan itibaren herkes yoğun bir kurtarma gayreti içinde oldu. Herkes seferber oldu. Emine'nin sizinle olan diyaloğuna bütün Türkiye, dünya şahit oldu. Kürtçe konuşmuştu. Emine'nin size anlatması, sizin de ona aktarmanız bize insanlığın tek dil olduğunu gösterdi."

- "O taşların arasından çıktık ya çok şükür"

Azize Çelik ise şu anda iyi olduğunu anlatarak, bir daha deprem yaşamamayı diledi.

Çelik, "Rabbim bir daha göstermesin o depremleri. O taşların altında kalmayı. Çocuklarımın, eşimin, bütün herkesin bağırtısını çağırtısını bir daha göstermesin. Çok zordu. Allah razı olsun, beni afetten almaya çalışan çalışanlarımızdan, AFAD, 112 çalışanlarından, hastanede çalışan doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, sağlık çalışanlarımızdan." diye konuştu.

- Enkaz altında yaşadıklarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"Allah emeklerini boşa vermesin. Cumhurbaşkanımız da gelmiş. Kendisini görmek, ellerini öpmek isterdim. Şu an çok şükür iyiyim. Çok iyi baktılar. Eşim yanımda, evlatlarım öbür tarafta. Bugünleri de gördük ya, o taşların arasından çıktık ya çok şükür. Emine'yi gördüm. İtfaiyeden Ömer bey geldi, Allah onlardan bin defa razı olsun. O geldi, o delikten beni çıkardı. 'Ben seni almadan abla gitmeyecem.' dedi. Allah hepsinden razı olsun. İnancımı kaybetmedim. Komşularımla iletişimimi kaybetmedim, sürekli çağırdım uyumasınlar diye. Biliyorum uyurlarsa tozdan boğulurlardı. Çok toz vardı. Bir anda benim de gözlerim büyüdü, eşimi çıkardıkları zaman. Havasız kaldım orada, toz olmuştu. Rabbim beni bir daha geri verdi. Sanki bir oksijen geldi bana. Sonra da o ağabey geldi, bağırdı, 'Hiç korkma sen, çıkaracam.' dedi. Beni oradan çıkardı."
Anadolu Ajansı
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