Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.
|28 Ocak 2020 23:17
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